Oasport.it - Ciclismo, Jonathan Milan: “Sogno di vestire la maglia gialla nella prima tappa del Tour de France 2025”

Leggi su Oasport.it

laaldemagari riuscendoci al primo colpo., corridore italiano della Lidl-Trek, non si nasconde lanciando un chiaro messaggio ai suoi rivali.Il corridore azzurro, classe 2000, in un’incontro con la stampa ha detto: “Già dall’inizio avremo una bella opportunità. Dovremo essere più che pronti – riporta Cycling News, nel riferimento alla partenza della Grande Boucle da Lille con possibile arrivo in volata – come se fosse un Campionato del Mondo. Per noi sarà l’obiettivo del primo giorno, a partire dalla, è qualcosa che vogliamo davvero raggiungere. È una gara importante, naturalmente, e una nuova sfida”.Poi aggiunge: “Non vedo l’ora che arrivi il momento. Ovviamente ho ambizioni molto grandi, ma non voglio mettermi troppa pressione addosso.