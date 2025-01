Sport.quotidiano.net - Basket, divisione reg. 1. Turno infrasettimanale 4 Torri con Casalecchio

Si prospetta impegnativa la settimana della Despar 4di coach Dalpozzo, con due trasferte in tre giorni, pur alleggerita dal primo posto matematico nel girone conquistato nello scorso. Nella settima giornata di ritorno, i granata saranno di scena alla palestra della Scuola Casarini di Monte San Pietro, ospiti della Polisportiva Giovanni Masi di, domani sera alle 21. Reduci da tre successi consecutivi, l’ultimo, convincente, per 61-87 sul campo delVoltone, Masi resta in scia al quinto posto in classifica, utile per lasciarsi alle spalle i play-out: al momento il piazzamento è distante solo due lunghezze, ed è occupato da Budrio. La Despar 4, conquistato il primo obiettivo stagionale, ha il compito di mantenere alto il livello di concentrazione per arrivare nelle condizioni migliori, mentali e fisiche, alla seconda fase.