Banchetto di matrimonio | quali sono gli stili tra cui scegliere

Il cibo è uno degli elementi più importanti di ogni, e nell’allestire dei fiori d’arancio non va prestata attenzione solo al menù, ma anche alle modalità in cui le portate debbano essere consumate. Nel pianificare ildi un, infatti, cidiversitra cui, ciascuno deiè in grado di creare un’atmosfera unica e particolare. Se il pranzo servito al tavolo è l’opzione più popolare per i fiori d’arancio, le coppie che siano alla ricerca di una soluzione meno formale pospuntare su un un buffet, su una cena in stile familiare o sulle food station. Si tratta di opzioni pensate per cerimonie differenti che, oltre a influenzare il tono generale del ricevimento, avranno un impatto anche sul menù, sulla disposizione degli spazi e, ovviamente sul budget.