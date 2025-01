Inter-news.it - Bah, battaglia legale Real Valladolid-Manchester City: il comunicato

Juma Bah è il giovane difensore su cui l’Inter aveva messo gli occhi per il mercato di gennaio. Ilsembrava aver battuto la concorrenza, arriva però il durodelUFFICIALE – Ilha scritto sul suo sito ufficiale: «Abdulai Juma Bah e il suo agente hanno informato ieri pomeriggio ildella loro intenzione di rompere unilateralmente il contratto che lega entrambe le parti. In precedenza, lo stesso pomeriggio di ieri, ilha inviato unchiedendo aldi aprire le trattative per il giocatore per un possibile trasferimento permanente. Oggi, il sierraleonese ha deciso di non presentarsi al lavoro per l’allenamento mattutino. Per tutti questi motivi, il Club ritiene il giocatore responsabile della violazione dei suoi impegni contrattuali e ha chiesto al suo ufficiodi avviare un’azione disciplinare al riguardo».