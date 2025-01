Anteprima24.it - Associazione Italiana Coltivatori Campania scrive alla Regione: “Urge un tavolo tecnico esteso agli operatori delle filiere”.

Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno. “Unregionalea tutti gliagroalimentari per definire al meglio le risorse da destinare al comparto agricolo”. È quanto chiede in una missiva indirizzata all’assessore all’agricoltura della, Nicola Caputo, il presidente dell’sezione regionalee provincia di Salerno e vicepresidente nazionale, Donato Scone. “Siamo soddisfatti per l’attenzione posta sui temi carinostrasul mondo agricolo e zooda parte dell’assessore Caputo – spiega Scone. -Il nostro obiettivo- chiarisce- è tutelare la biodiversità, le produzioni agroalimentari tipiche, la promozione dei prodotti di nicchia e glidel comparto. Temi questi- sottolinea il presidente Scone- correlati non solosalvaguardia dell’agroalimentare e dell’ambiente, ma anchesopravvivenzaAree Interne della nostrala cui principale economia si concentra sull’olivicoltura e la zootecnia.