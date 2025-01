Ilrestodelcarlino.it - Arriva l’ispettore ambientale: "Così difendiamo il paesaggio"

A Castel di Lama è stato istituito la figura del. Il Comune ha sentito l’esigenza di potenziare i controlli in materia. Il suo lavoro verrà affiancato a tutti gli altri strumenti già in dotazione degli uffici comunali, come le telecamere e le fototrappole. Viene in tal modo intensificato e reso più efficiente il controllo sulle violazioni ambientali al fine di rendere maggiormente pulite e fruibili le aree pubbliche. "Siamo orgogliosi – riferisce il vice sindaco Stefano Falcioni – di essere giunti finalmente alla realizzazione di questo importante progetto fortemente voluto dall’amministrazione comunale di Castel di Lama, la cui operatività permetterà di agire in maniera costante nella tutela dell’ambiente e nella sicurezza della salute pubblica, nella difesa del suolo e del, attraverso una diffusione capillare delle buone pratiche in materia di raccolta differenziata, che oggi riteniamo siano alla base di una significativa politicaa tutela delle future generazioni".