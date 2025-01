Ilfattoquotidiano.it - Almasri arrestato e liberato, così l’Italia sterilizza i mandati di cattura dell’Aja. L’aereo già in volo mentre Nordio “valutava” le carte

Com’è possibile che un uomo ricercato dalla Corte penale internazionale (Cpi)per crimini di guerra, violenze e stupri siae immediatamente “espulso” a bordo di un jet dei servizi italiani? Per la competente Corte d’Appello di Roma, l’arresto del generale di brigata Njeem Osama Elmasry, domenica a Torino, era “irrituale”, eseguito con un vizio di forma che lo rende nullo. Per questo il capo della polizia giudiziaria libica, responsabile di famigerati centri di detenzione a Tripoli, è stato rilasciato. Ma oltre a mettere in dubbio la reale possibilità di arrestare simili ricercati, la conclusione della Corte non può chiarire l’intera vicenda, compreso e soprattutto il comportamento del ministero della Giustizia e l’espulsione firmata dal Viminale ed eseguita in tempi record grazie a undi Stato.