Tuttivip.it - “Allora voi fuori, uscite”. Grande Fratello, Signorini costretto a intervenire dopo il fattaccio dei concorrenti

Ilsi avvicina a una nuova puntata in diretta, in programma domani sera, giovedì 23 gennaio 2025, sempre in prima serata su Canale 5. Nelle ultime ore, è emersa un’indiscrezione che riguarda Alfonso, il conduttore del reality, che pare essere molto contrariato per alcune situazioni all’interno della Casa. Secondo quanto riportato, il direttore di «Chi» sarebbe pronto a esprimere il proprio disappunto direttamente ai protagonisti coinvolti.La puntata di giovedì potrebbe quindi rivelarsi decisiva per alcuni, che potrebbero essere chiamati a rispondere alle critiche del conduttore. A quanto pare, la recente decisione della produzione di ripescare alcuni ex partecipanti ha generato malumori tra gli inquilini della Casa. Alcuni di loro non hanno gradito questa scelta, esprimendo apertamente il proprio dissenso.