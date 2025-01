Ilgiorno.it - A ritmo dello spirito. Incanti con il coro gospel

Le Acli (Associazioni cristiane lavoratori italiani) promuovono una serata in musica, in cui sarà possibile rinnovare la tessera e sottoscrivere l’adesione al gruppo. Domani alle 20.45 al cinema teatro "Al corso", di corso San Pietro 62, si terrà il concerto del"Al". Saranno presenti il presidente provinciale delle Acli milanesi, Delfina Colombo, e il presidente nazionale del Patronato Acli, Paolo Ricotti. La serata vuol essere l’occasione per il lancio del tesseramento 2025, denominato "Il coraggio della pace" (titolo che riprende il tema centrale dell’ultima stagione congressuale), e per illustrare le attività e i servizi del circolo. Il 2025 sarà un anno importante per l’associazione cittadina, che celebrerà gli 80 anni del circolo, sorto nel 1945 da un piccolo negozio dove venivano venduti generi di prima necessità (come lo zucchero e il sapone), allora pressoché introvabili se non ai prezzi esorbitanti della borsa nera.