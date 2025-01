A Nettuno la Cerimonia degli sbarchi Costa | Onoriamo il sacrificio di tanti giovani soldati americani

Leggi su Ilfaroonline.it

, 22 gennaio 2025– Si è tenuta questa mattina l’Ottantunesima, un evento di grande rilevanza storica in memoria dei cadutiche hanno partecipato aglidella Campagna d’Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, sacrificandosi per la libertà e per la pace. La, organizzata dall’American Battle Monuments Commission e dall’AmbasciataStati Uniti, ha avuto luogo presso il cimitero militare americano di.All’evento hanno partecipato numerose autorità civili, militari e religiose, tra cui il Sottosegretario del Ministero della Difesa, Matteo Perego di Cremnago, l’AmbasciatoreStati Uniti a San Marino, Shawn P. Crowley, e il Comandante della 6ª Flotta statunitense, Jeffrey Anderson, Aurelio Lo Fazio, Sindaco di Anzio, e Nicola Burrini, Sindaco di