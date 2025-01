Usa Schlein | Trump cerca alleati per rompere Ue Meloni che fa?

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 21 gen. (askanews) – “Quello che ci preoccupa è chestiando degliper frammentare, per disgregare l’Ue. Invece per noi la risposta dell’Europa deve essere all’altezza di questa sfida”. Lo ha detto la segretaria Pd Ellyparlando con i giornalisti alla Camera. “La domanda – ha aggiunto – è se Giorgiasarà in grado di far rispettare gli interessi europei e italiani. Perché è andata in solitudine, nonostante non ci fosse un coinvolgimento dell’Ue”. L'articolo Usa,perUe,che fa? proviene da Ildenaro.it.