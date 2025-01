Trump se la realtà supera la fantasia…

Leggi su Ildenaro.it

Se a qualcuno venisse voglia di dare un titolo a un trailer di quanto si é potuto vedere ieri in diretta TV da Washington, probabilmente sarebbe del tipo Cronaca di un disastro annunciato. Inoltre gli sarà sembrato di avere per la testa un deja vu, più precisamente alcuni film dell’ Istituto Luce realizzati all’incirca un secolo fa. Sarà stato anche colpito dal fatto che l’ oratore, il Presidente Donald, “re” intronizzato, sia passato il doppio senso, non abbia mai usato il plurale. È stato un susseguirsi di “dirò” e “farò” che basta eper avere un’idea chiara e attendibile della personalità di. Il protagonista di buona parte dei Cinegiornali del tempo, il Duce, era ripreso mentre, da un balcone del più che noto Palazzo Venezia in Roma, si rivolgeva al popolo accorso per ascoltarlo, usando la prima persona plurale.