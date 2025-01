Ilgiorno.it - Teatro Elfo Puccini 2025: Amadeus e nuove produzioni imperdibili a Milano

, testi inediti, ospiti. Ildelentra nel vivo e porta sui tre palchi di corso Buenos Aires il meglio del cartellone. Da oggi e fino al 2 marzo va in scena l’attesissimo, capolavoro di Peter Shaffer che ha il ritmo, la profondità e la tensione di un classico (da questo testo è nato il film diretto da Miloš Forman). La regia della coppia Bruni/Frongia ha creato un ‘capriccio’ allucinato e sontuoso nel quale Ferdinando Bruni dà corpo alla follia di Salieri e alla sfida con il giovane Mozart di Daniele Fedeli. Un apologo che parla dell’invidia, ma anche dell’ammirazione mista a sgomento che ci prende al cospetto di un genio che supera i confini prevedibili del talento. Con loro in scena Riccardo Buffonini, Matteo de Mojana, Alessandro Lussiana, Ginestra Paladino, Umberto Petranca, Luca Toracca e Valeria Andreanò, personaggi/marionette, come da un sogno, vestiti dallo stilista Antonio Marras con abiti di tessuti preziosi e forme sorprendenti che reinventano il ’700.