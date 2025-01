Lettera43.it - Sei Nazioni, la storia del torneo internazionale di rugby

Dal 31 gennaio al 15 marzo 2025 si terrà la 131esima edizione del Sei, il più celebredid’Europa, che vedrà sfidarsi le nazionali maschili di Francia, Galles, Inghilterra, Irlanda, Italia e Scozia. La manifestazione sportiva ha cadenza annuale e la formula è a girone unico all’italiana, con tutte le nazionali ha incrociarsi tra loro. La classifica dal 2017 prevede 4 punti per la vittoria, 2 per il pareggio e 0 per la sconfitta, a cui vanno aggiunti un punto bonus per la squadra battuta con 7 o meno punti di scarto e un altro per chi ha segnato almeno quattro mete durante la partita.La nascita della Home Nations ChampionshipLa nazionale inglese del 1908 (Getty Images).Il Seiè nato formalmente nel 1883, ma originariamente si è trattato di uncompletamente diverso e con solo quattro partecipanti.