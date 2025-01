Ilprimatonazionale.it - Produzione industriale, un disastro economico alle porte?

Roma, 21 gen – Pare brutto criticare il governo proprio ora che ha salvato Cecilia Sala. Sembra infatti di rovinare la festa dopo il rientro in Italia di una reginetta dei salotti buoni. Ma sui dati economici tutti sembrano non sapere dove stanno seduti, in balia di pericolose contraddizioni: vola l’export, vola l’occupazione e crolla la. Perché volano le esportazioni?L’unico commento potrebbe essere: “Meglio che se ne stiano a guardare con l’occhio perso senza che ci mettano mano. Non capendoci niente, farebbero solo danni”. Invece servirebbe un’azione del governo con comprensione degli indicatori economici, idee di sviluppo e coraggio. Ma mancano tutte tre.Il 2024 ha portato esportazioni per 650 miliardi e saranno 679 miliardi nel 2025, con un 4% di crescita nei prossimi 2 anni.