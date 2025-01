Puntomagazine.it - Pozzuoli: Cerimonia di commemorazione dell’attore Nino Taranto

Venerdì 24 gennaio asi commemora l’attore. Per lui si terrà unain suo ricordoVenerdì 24 gennaio 2025 alle ore 15, in via Miliscola (Giardini Piscina Comunale) alla presenza dei rappresentanti della Fondazione, dell’amministrazione comunale di, dei familiari e degli amici, si terrà unadi.Dopo anni di attesa, restaurata e ricollocata la statua donata dalla famiglia di. La statua, raffigurante l’attore che suona la “caccavella“, era stata creata dagli artigiani di Vietri, e donata dalla famiglia al Comune dinel 2017. Era stata purtroppo vandalizzata, e, dopo anni di attesa, è stata restaurata e collocata nei giardini di Lucrino che portano il suo nome (adiacenti alla Piscina Comunale) e di fronte alla villa “La Caccavella“, dovetrascorreva le vacanze estive.