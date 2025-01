Ilrestodelcarlino.it - "Più lampioni e telecamere. Il sottopasso? Un errore"

"Non sapevamo nulla della violenza accaduta qui, lo abbiamo appreso dai giornali. Quel giorno il bar era chiuso. Qui ci vorrebbe più illuminazione e maggior sicurezza. E il Comune ripensi alche vuole realizzare.". A parlare è Alessandro Gandino (foto), presidente del circolo che funge da importante presidio al parco di Campo di Marte dove una 14enne sarebbe stata molestata da un gruppo di ragazzi poco più grandi di lei la sera del 29 dicembre scorso. "Da quello che abbiamo capito – continua – tutto si sarebbe consumato verso il campo da basket, nella zona che gira attorno alla ferrovia. Lì dinon ce ne sono purtroppo. In tutto il parco sono presenti solo davanti al bar. Ce ne vorrebbero di più nell’area, ma soprattutto chiediamo maggior illuminazione. Stiamo lottando da tempo per questo".