OGR Torino | torna il salone del vino dal 1 al 3 Marzo

Tra le novità, una terza edizione diffusa lunga un anno e il raddoppio degli spazi espositivi in una location unicaUn percorso lungo un anno. La terza edizione della fiera dedicata al patrimonio vitivinicolo del Piemontecon il grande evento deldeldidal 1° al 32025 alle OGR – Officine Grandi Riparazioni didando il via a un ricco calendario di eventi diffusi che proseguiranno tutto l’anno nei territori del, nei mesi successivi della fiera, coinvolgendo cantine per conoscere e attraversare il DNA del Piemonte.Ildeldisi amplia e cresce, raddoppiando anche i propri spazi espositivi all’interno delle OGR con oltre 500 cantine attese. Un’unica grande location dove il pubblico di appassionati, operatori e operatrici del settore, ma anche semplici curiosi, potranno conoscere, degustare e acquistare le migliori etichette.