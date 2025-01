Quotidiano.net - Nicolas Maupas: recitavo già a quattro anni per mia madre malata

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 21 gennaio 2025 – Classe 1998, nato in Italia e di origini francesi (come il cognome lascia facilmente intendere),è oggi uno degli acclamati protagonisti della serie ‘Il Conte di Montecristo’ in onda su Rai 1 dallo scorso 13 gennaio. Nel suo curriculum ci sono già diverse partecipazioni a produzioni importanti e una, quella in ‘Mare Fuori’ nei pdi Filippo (‘o Chiattillo), gli ha regalato grande notorietà per il pubblico italiano. In una recente intervista, com’era già accaduto in passato, il ragazzo ha raccontato un episodio complesso della sua infanzia che, però, gli è servito da insegnamento.e la malattia dellaNel corso della trasmissione ‘La volta buona’, ospite nel salotto di Caterina Balivo,ha ripercorso alcuni brani che sono stati significativi durante la sua vita.