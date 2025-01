Ildifforme.it - Nell’età d’oro di Trump addio all’OMS, al Green Deal e via libera alla grazia ai rivoltosi: cosa aspettarsi dal Tycoon

Leggi su Ildifforme.it

ovviamente non ha deluso i suoi fedelissimi, dichiarando che uno dei suoi primi provvedimenti riguarderà proprio il destino delle 1500 persone che si trovano in carcere per gli atti compiuti il 6 gennaio 2021. "Dobbiamo riportarli a casa", ha quindi sostenuto il, di fatto lasciando intendere che potrebbe decidere dire tutti i carcerati per far riavere loro la libertàL'articolodi, ale viaaidalproviene da Il Difforme.