Ma perché non tace? MaVi risponde al Grande Fratello che la striglia dopo averla beccata sul fatto | fuori è caos

Nelle ultime ore, mentre i concorrenti della casa delerano intenti a mangiare e a conversare, è emerso un tema che sembra non abbandonare mai le discussioni tra i partecipanti: Helena Prestes. La modella e influencer brasiliana, che è diventata una delle protagoniste di questa edizione, continua a essere al centro delle chiacchiere, non solo per le sue azioni, ma anche per i suoi comportamenti e le dinamiche che ha creato all’interno della casa.Non è la prima volta che Helena viene discussa in questi termini. La sua presenza, carismatica e a tratti provocatoria, non passa mai inosservata e anche questa volta ha scatenato una nuova dinamica in casa. Ciò sorprende il pbblico è la frequenza con cui il suo nome saltaanche nei momenti più tranquilli, come una semplice conversazione a tavola.