Oasport.it - LIVE Djokovic-Alcaraz 4-6, 4-3, Australian Open 2025 in DIRETTA: torna avanti il serbo nel 2° sete

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Ace (5°).30-0 In allungo non tiene il dritto in campo difensivo il.15-0 Seconda al corpo e molto profonda di. Non trova la risposta di rovescio.4-3ildopo che era 3-0 nel 2° set.40-30 Errore di dritto di, che raramente vuole scambiare oltre i 3 colpi.40-15 Comoda chiusura di volo.40-0 Altra prima, altro punto.30-0 Altra prima a segno di.15-0 Servizio vincente.3-3 Palla corta su cui desiste nell’inseguimento il. Aggancio completato.A-40 Risposta diche stavoltariesce a gestire, poi raccoglie l’errore delcon il dritto.40-40 Con la prima il fenomeno!40-A Doppio fallo (2°), attenzione!40-40 Sbaglia per primo, perdendo la pazienza con il dritto.