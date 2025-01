Ilrestodelcarlino.it - Lite e violenza sulla moglie. Marito fermato in centro

I cittadini hanno sentito le urla dalla strada, e anche i carabinieri sono dovuti intervenire tempestivamente nella zona di via Zaccagni, dove c’è stata un furiosatra, in un appartamento. Tra i due coniugi, entrambi di etnia nigeriana, ilsarebbe stato quello più infervorato, e lasarebbe finita con delle violenze, che intervenuti i carabinieri e chiamato il 118 è stata subito trasportata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per le necessarie medicazioni. L’uomo invece è statodai carabinieri e trasportato in caserma per tutte le verifiche del caso. I militari ieri sera hanno quindi dovuto accertare tutto il quadro, compresa la presenza o meno di un ’codice rosso’. Sarebbe un altro episodio di presuntasulle donne in città, assolutamente da condannare.