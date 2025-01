Ilgiorno.it - L’anno inizia con 35 crisi industriali. Tremano oltre undicimila operai

Trentacinque, più di 11milacoinvolti: "Rappresentano un quarto dei metalmeccanici brianzoli – sottolinea Pietro Occhiuto, segretario della Fiom-Cgil Brianza –, è un avvio d’anno difficile per tante famiglie". La cartina vede coinvolto l’intero territorio, oggi i sindacati ne parleranno in Provincia, al tavolo ci sarà anche la Regione. In cima alla lista, "St e i nuvoloni che si addensano sul suo futuro". "Abbiamo 5.200 addetti alla finestra che aspettano di capire cosa succederà ad Agrate Brianza. Il sito, casa madre del colosso del chip, pagherà un prezzo alle difficoltà dell’automotive. Sarà il ministero delle Imprese a guidare il percorso sul piano industriale, ma siamo ancora in attesa dei dettagli sulla riorganizzazione annunciata a Parigi dai vertici a fine 2024".