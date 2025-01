Feedpress.me - La madre di Giulio Regeni: "Vicini alla famiglia di Alberto Trentini. Sul corpo di mio figlio vidi la brutalità delle torture"

Leggi su Feedpress.me

«La nostraè vicina a quella di». Lo afferma Paola Deffendi , la mamma di, davanti all’aula bunker di Rebibbia, a Roma, dove questa mattina è chiamata come testimone nell’udienza del processo per il sequestro e l’omicidio delavvenuto al Cairo, in Egitto, nel 2016. Imputati nel processo ci sono quattro 007. La solidarietà espressa dsignora.