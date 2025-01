Iltempo.it - La lezione americana all'Europa delle larve

Mentre Trump tornava alla Casa Bianca, dicendoci che da oggi l'Occidente liberale cambierà per sempre, la nostra vecchia e malandatavotava per la farina di larva. Basta questo a capire che, quando Musk arriverà su Marte, ci troverà i nostri burocrati sommersi di scartoffie e di ideologia spicciola, gente che da ormai dieci anni almeno vive su un altro pianeta all'insaputa di tutti. Il pianeta della ratifica, della regolamentazione, del mondo che non può più cambiare perché ha fatto indigestione di scartoffie. Perché per noi l'immigrazione irregolare, la crisi della classe media, la violenzaperiferie urbane, il dilagare del radicalismo islamico, l'economia in mano ai colossi stranieri, si combattono con una bella torta di , insetti morti e un po' di politically correct, la versione green della censura fascista.