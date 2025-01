Calciomercato.it - La Juve passa all’incasso: 120 milioni dalla Premier League

Leggi su Calciomercato.it

ntus attesa questa sera dal decisivo match di Champions contro il Bruges e protagonista anche sul mercatoTra campo e mercato, lantus non si ferma. Atmosfera bollente in casa bianconera, malgrado le temperature polari dell’ultimo periodo.Giuntoli e Thiago Motta (Ansa) – Calciomercato.itLa squadra di Thiago Motta è attesa questa seratrasferta sul campo del Bruges, decisiva per continuare a sperare nell’accesso diretto agli ottavi di Champions. L’allenatore italo-brasiliano dopo Alberto Costa e Kolo Muani (presto arriverà l’ufficialità dal PSG) aspetta anche un difensore centrale per rimpolpare un reparto ridotto all’osso e con la coppia Gatti-Kalulu costretta agli straordinari.Blitz ieri in Inghilterra del Dt Giuntoli, che ha messo nel mirino in casa Chelsea Veiga e Chilwell per la retroguardia della