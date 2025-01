Lettera43.it - La Fda statunitense ha autorizzato le bustine di nicotina ZYN commercializzate da Swedish Match

La Food and drug administration (Fda)halediZYNda, rendendole il primo e unico prodotto nella sua categoria ad ottenere l’autorizzazione negli Stati Uniti. Un passo importante per proteggere la salute pubblica, si legge nel comunicato dell’agenzia federale, poiché vengono messe a disposizione dei fumatori adulti valide alternative alle sigarette e ad altri prodotti tradizionali del tabacco. In dettaglio, sono stati autorizzati ZYN Cool Mint 3 mg, ZYN Cool Mint 6 mg, ZYN Peppermint 3 mg, ZYN Peppermint 6 mg, ZYN Spearmint 3 mg, ZYN Spearmint 6 mg, ZYN Wintergreen 3 mg, ZYN Wintergreen 6 mg, ZYN Citrus 3 mg, ZYN Citrus 6 mg, ZYN Coffee 3 mg, ZYN Coffee 6 mg, ZYN Cinnamon 3 mg, ZYN Cinnamon 6 mg, ZYN Smooth 3 mg, ZYN Smooth 6 mg, ZYN Chill 3 mg, ZYN Chill 6 mg, ZYN Menthol 3 mg e ZYN Menthol 6 mg.