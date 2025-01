Lettera43.it - Intesa Sanpaolo sostiene il progetto Buona da matti della cooperativa sociale Panta Rei

ha deciso di sostenere ildaRei attraverso il programma Formula dedicato a sostenibilità ambientale, inclusionee accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa è stata selezionata nell’ambitodivisione Banca dei territori guidata da Stefano Barrese, in collaborazione con CESVI, e darà vita alla trattoriadaa cui si affiancherà uno spazio di housing– un luogo in cui persone fragili, con patologie psichiatriche o inserite in percorsi lavorativi o riabilitativi nell’ambitodetenzione, potranno usufruire di opportunità lavorative e di reinserimento. L’obiettivo è raccogliere 100 mila euro entro la fine di aprile 2025. Per sostenere con una donazione il, è attiva sul sito web di For Funding–Formula una pagina dedicata, con l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte.