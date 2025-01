Gamberorosso.it - Il miglior Negroamaro sotto i 20 euro che abbiamo assaggiato quest'anno

Fondata una quindicina di anni fa, la Terre di Sava è costituita da un gruppo di vignaioli che coltivano circa 500 ettari vitati nel cuore della denominazione del Primitivo di Manduria, in quel Salento che sempre più sta attirando attenzione non solo dal punto di vista turistico, ma anche da quello enogastronomico.a nutrita squadra di viticoltori è custode di un patrimonio agricolo imponente. I vigneti, infatti, sono composti per la maggior parte da vecchie vigne coltivate ad alberello pugliese situate sulle terre rosse con substrato calcareo tipiche dio territorio.La gamma dei vini proposti da Terre di Sava è davvero molto ampia, ma il focus rimane ovviamente ben ancorato alla tradizione dei vitigni locali. Protagonisti, tanto in vigna quanto nella gamma, sono primitivo,, susumaniello, malvasia nera e verdeca, cui si accompagnano altre cultivar, anche internazionali.