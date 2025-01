Iltempo.it - Il Comune non paga più le bollette, chiusa la storica Casa delle Bambole

Nuovi guai per la signora Pierina Cesaretti dellabottega artigiana la, che adesso è nuovamente a rischio chiusura definitiva. O meglio, è giàda quasi un mese perché l'Acea, lo scorso 23 dicembre, ha staccato definitivamente la corrente al negozio, che oggi si trova a Roma in via Flaminia, rendendo impossibile lo svolgimento del lavoro di riparazione di vecchi giocattoli o. Un'attività che nasce nel 1939 nel cuore del centro, in via Magnanapoli. Cesaretti rileva il locale, che è deldi Roma, nel 1986, qualche anno dopo viene sfrattata, nonostante, dice «avevo il diritto di prelazione sulla vendita ma non me lo hanno fatto esercitare» e dopo varie peripezie l'ex sindaco Alemanno le assegna un nuovo locale, sempre di proprietà dell'Amministrazione, che è quello attuale.