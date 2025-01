Spazionapoli.it - Garnacho ha bisogno di Antonio Conte, meno il contrario: vi spieghiamo il perchè

Ultime napoli calcio – Ecco l’editoriale del nostro direttoreManzo sul primo obiettivo del Napoli per sostituire Kvaratskhelia:.Premettiamolo con una frase forte e chiara, prima che i detrattori e gli odiatori seriali arrivino qui a spargere commenti negativi: “è un TALENTO”. Ma a questa va aggiunto un semplice aggettivo, difficilmente fraintendibile: “INESPRESSO”.Ha lasciato intravedere grandi cose, colpi, giocate, classe e tecnicismi, ma si è tutt’ora parlato di lui più per moda, per i suoi tagli che renderebbero felici i parrucchieri napoletani, che per l’incisività. Bisognava pur dirlo a chi non dorme di notte in vista del suo arrivo.A tutto questo vanno però aggiunti due particolari, non proprio trascurabili:ha appena 20 anni;si è trovato nel Manchester United peggiore della storia e mai con un allenatore dedito alla sua crescita.