Ilfattoquotidiano.it - Fototrappole incastrano volontario, arrestato 68enne per abusi su due disabili a Prato

Era incaricato di trasportare le personedalle loro abitazioni sino a scuola o nei centri diurni, ma in almeno due casi ha abusato di due giovani in condizioni di inferiorità psichica e fisica, una delle quali minorenne. Per questo undi 68 anni è finito in carcere a: l’uomo è statosu ordine del giudice per le indagini preliminari con l’accusa di violenza sessuale e su richiesta della procura dopo le indagini degli investigatori della Squadra mobile e della polizia municipale.A svelare glileinstallate per combattere l’abbandono dei rifiuti in strada. L’indagato, in servizio da tempo presso un’associazione didi, è stato ripreso durante gli. Due gli episodi di violenza sessuale al centro dell’inchiesta, documentati, secondo quanto appreso, dalle telecamere installate sul territorio comunale.