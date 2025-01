Juventusnews24.com - Formazioni ufficiali Club Brugge Juve: le scelte di Thiago Motta

di RedazionentusNews24: lediper il match del Jan Breydel Stadium, valido per la settima giornata di ChampionsLasi appresta a scendere in campo quest’oggi nella sfida del Jan Breydel Stadium contro ilha scelto il suo undici iniziale con cui dare la caccia ai tre punti nella settima giornata del girone della Champions League 2024/25. Di seguito le sueLIVE(4-5-1): Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Talbi, Jashari, Vanaken, Onyedika, Tzolis; Jutglà. All. Hayen. A disp. Jackers, Romero, Vetlesen, Meijer, Vermant, Nilsson, Skoras, Nielsen, Siquet, Spileers, Seys.NTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Douglas Luiz; Weah, Koopmeiners, Mbangula; Nico Gonzalez.