Fondi pensione 2025, lasciare il lavoro a 64 anni con assegno più alto anche grazie al Tfr

La Manovraha introdotto una novità relativa ai: sfruttando la loro rendita, a fronte di 25di contributi versati, sarà possibile andare inanticipata a 64.E resta sempre valida un’altra opzione che gioca a favore dei lavoratori, quella di destinare il Tfr ad un fondo, costringendo automaticamente il datore dia versare il suo contributo, così da avere una rendita più alta.Come cambia laanticipataFino ad ora, l’accesso allaanticipata contributiva è stato garantito a chi si fosse trovato nelle seguenti condizioni:64di età anagrafica;20di contributi versati;importo soglia minimo dell’pensionistico pari a 3 volte l’sociale per gli uomini e pari a 2,8 volte per le donne.Con la nuova legge laanticipata a 64è garantita a chi si ritrovi in tali condizioni:64di età anagrafica;25di contributi versati (che salgono a 30nel 2030);importo soglia minimo dell’pensionistico pari a 3 volte l’sociale per gli uomini e pari a 2,8 volte per le donne con un figlio che cala a 2,6 volte se i figli sono almeno due, utilizzandola rendita derivante dalla previdenza complementare.