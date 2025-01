Juventusnews24.com - Fagioli Juve: dalla Premier League all’Arabia Saudita, cosa filtra sul futuro del centrocampista. Il punto

L'edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sul futuro di Nicolò Fagioli, giocatore precipitato al fondo delle gerarchie di Thiago Motta e che è destinato a lasciare la Juventus un questa sessione di mercato. Tuttavia il centrocampista per ora non ha offerte concrete sul tavolo: c'erano stati nel mese di dicembre diversi sondaggi da club di Premier League ma queste chiacchiere non sono sfociate in nulla di serio. Fagioli ha ricevuto qualche proposta in verità dall'Arabia Saudita, ma il giocatore non ha intenzione di prenderle in considerazione in questo momento della sua carriera.