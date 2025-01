Quotidiano.net - Esplosione a Catania, crolla palazzina di 3 piani. Tre squadre dei vigili del fuoco sul posto

, 21 gennaio 2025 – Paura aper un’avvenuta nel rione San Giovanni Galermo e avvertita anche a chilometri di distanza. Unadi treta e idelsono sulcon tre, anche dei nuclei speciali Nbcr. Secondo le prime informazioni, la deflagrazione è avvenuta in via Fratelli Gualandi, nel punto in cui stava lavorandodell’azienda del gas dopo una segnalazione di perdita nella rete. Stando al sito localeToday sarebbe probabile la presenza di dispersi. Notizia in aggiornamento