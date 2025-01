Ilfattoquotidiano.it - Elicotteri, “zip line”, rifugi gourmet: che tristezza la montagna che diventa il luna park per ricchi

di Fabio Valentini (Mountain Wilderness)Montagne? Non è da ora che se ne parla. Basta scorrere sui motori di ricerca per trovare articoli che risalgono ad oltre dieci anni fa. Da allora ne è passata di acqua sotto i ponti, anche se di acqua ormai ne passa sempre meno, oppure ne passa troppa in un sol momento portandosi via pure i ponti.era un parco di divertimenti nato a Coney Island negli USA ai primi del ‘900, per estensione èto un termine di uso comune; in Italia in principio erano i “baracconi”, cioè le baracche allestite per l’occasione in cui si esibivano il nano e la donna ragno, in cui ci si poteva cimentare nel tirassegno e dove i bambini salivano sui cavalli di legno della giostra.Nell’era moderna inqueste attrazioni sono state sostituite dai sorvoli turistici in elicottero, i ponti tibetani, le big bench, i concerti e gli spettacoli in quota, i parchi avventura con le zip, icon pernottamenti a quattro stelle, gli impianti di risalita sempre più spettacolari con stazioni di arrivo simili a centri commerciali, ed altro ancora, persino un reality televisivo.