Ilrestodelcarlino.it - Donazione di oltre 2.460 libri per le biblioteche delle scuole

Sono2.460 idonati da privati cittadini e dagli sponsor nella sola libreria ‘Giunti al Punto’ di Cesena per la quindicesima edizione del progetto ‘Aiutaci a crescere - Regalaci un libro’ promosso da ‘Giunti al Punto librerie’ - Firenze. I lettori/clienti cesenati e non solo si sono, ancora una volta, confermati attenti e generosamente sensibili alla proposta dell’iniziativa promossa. La grande partecipazione registrata nella città del Savio bene si concilia con il successo riscontrato a livello nazionale da gennaio a dicembre 2024 con ben 342.077donati. "Questa iniziativa che si conclude a distanza di pochi giorni dall’assegnazione alla nostra città del riconoscimento ministeriale di ‘Città che legge’ – commenta l’Assessora alla Scuola e ai Servizi per l’infanzia Maria Elena Baredi – ha arricchito moltedi Cesena che con cura, attenzione e massima dedizione sostengono l’attività della lettura proponendo alle bambine e ai bambini storie di ogni tipo custodite nella piccola biblioteca di cui ciascun plesso è dotato.