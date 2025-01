Lanotiziagiornale.it - Dai dazi alla guerra Trump presenta il conto all’Europa e von der Leyen si sveglia fuori tempo massimo

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Dopo il grande show della cerimonia dell’investitura di Donalde lo choc per i primi ordini esecutivi emanati dal neo-presidente Usa, ieri l’Europa ha tentato di rispondere alle sfide del tycoon in maniera ferma, unita e, per quanto possibile, credibile. Riuscendo solo in parte a mascherare il grande timore di una possibilecommerciale. E lo ha fatto per bocca della presidente della Commissione Europea Ursula von derdal palco del World Economic Forum di Davos e del commissario europeo all’Economia, Valdis Dombrovskis impegnato all’Ecofin, a Bruxelles.Von der: “Saremo pragmatici, ma rimarremo sempre fedeli ai nostri principi”Rompere i “legami” che tengono insieme l’economia globale, ha avvertito Von der, “non è nell’interesse di nessuno”. Tra Usa e Ue “c’è molto in gioco, per entrambe le parti.