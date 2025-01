Anteprima24.it - Comune di Napoli, i parchi in concessione ai privati: “Abbiamo investito tanto, ora modalità nuove”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiPer icittadini, ildiapre le porte ai. Lo prevede la bozza del regolamento al Verde, dove l’articolo 31 disciplina contratti die partenariato pubblico-privato. Già in passato, il tema ha trovato l’opposizione di alcune sigle ambientaliste. Ed è fra quelli toccati oggi in commissione Verde, presieduta da Fiorella Saggese, nell’ambito dell’esame della bozza. “Questo è un punto nodale per migliorare i processi di cura e manutenzione del verde – spiega l’assessore al ramo Vincenzo Santagada -, soprattutto in un momento in cui per la prima volta l’amministrazione è impegnata nella riqualificazione di 13-14”.L’assessore al Verde non usa giri di parole. “Dopo questo grosso investimento – dice – è necessario anche trovare, che possono vedere il coinvolgimento di associazioni e strutture private, ma sempre con il pieno monitoraggio dell’amministrazione pubblica“.