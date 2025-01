Ilgiorno.it - Chiusura materna, ottocento volte no

Leggi su Ilgiorno.it

Sono 718 le firme depositate ieri in municipio a supporto della petizione popolare decollata il girono seguente la notizia della possibiledella scuoladal prossimo anno scolastico: i genitori dei piccoli frequantanti il plesso di piazza Roma infatti si erano subito mobilitati promuovendo sabato mattina un sit in in piazza davanti al Comune chiedendo (invano) un confronto con il sindaco Marinella Testolina e successivamente organizzando una camminata silenziosa di protesta il giorno seguente (nella foto). Il primo cittadino ha fatto sapere che la però la partita non è chiusa e ci sono ancora spiragli per scongiurare la serrata del servizio nonostante comunque fosse stata lei a mandare una nota venerdì sera con la quale si ribadiva che la scuola era destinata allaperchè l’attuale gestore non aveva accettato le condizioni per proseguire (sostanzialmente i 10 mila euro di contributo annuale messi sul piatto dal Comune).