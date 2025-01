Terzotemponapoli.com - Bucchioni: ”Se Kvara avesse creduto in Conte avrebbe potuto fare l’ultimo step della sua crescita”

Leggi su Terzotemponapoli.com

: .Invece di mezzo c’erano troppi soldi e così il giocatore non s’è adattato mentalmente aciò che gli chiedeva l’allenatore. Voleva andare a guadagnare di più e a quel punto non c’era niente da. Nel corso di ‘Bordocampo – II Tempo’, trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Capri, è intervenuto il direttore Enzo, noto giornalista. Queste le sue parole:“A Bergamo è stata una partita bella, intensa, dentro la quale c’è tanta cultura calcistica, c’è tutto il lavoro die Gasperini. Il Napoli sta sorprendendo tutti nella capacità di avere questa squadra di recepire in tempi rapidi ciò che vuole l’allenatore, soprattutto dal punto di vista mentale. Prima la compattezza, il senso di appartenenza, il senso del lavoro. E poi la concretezza, non lasciare niente all’estetica ma andare sul sodo.