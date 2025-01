Sport.quotidiano.net - Basket - serie "DR1» MASCHILE. La Libertas supera il Valdicornia dopo un supplementare. Piochi: "Vittoria importante»

Leggi su Sport.quotidiano.net

80Studio Arcadia69(d1ts)LUCCA: Magrini 4, Tonacci 6, Giusti ne, Donati 11, Russo 22, Mattei ne, Lorenzi 8, Bonfanti ne, Fracassini 15, Piercechci, Guidi 8. All:.. STUDIO ARCADIA: Donati 17, Cacciottolo 10, Carducci 6, Magnolfi 4, Mat. Sparapani 6, Mar. Sparapani 10, Barontini 8, Angiolini 1, Papini 4, Mannucci 3. All.: Gistri. Arbitri: Cima di Viareggio e Luciano di Camaiore. Note: parziali 20-20, 40-46, 55-51, 66-66. LUCCA - Ultima gara d’andata combattuta per lache si aggiudica unain casa all’extra time. Il match inizia su buoni ritmi ed il primo quarto si chiude in parità. Nel secondo gli ospiti provano ad allungare, complice qualche piccola disattenzione difensiva e riescono a chiudere in vantaggio sul 40-46.