Amica.it - Back to Sixties: le acconciature retrò da provare

I Golden Globe sono stati il banco di prova, ma la tendenza è ormai confermata: il 2025 è l’anno delle, extra voluminose e ispirate alle dive Anni 60 come Brigitte Bardot, Twiggy e Ursula Andress,che richiamano tempi in cui la chioma era indiscussa protagonista del look. GUARDA LE FOTOLe manicure gioiello delle star sul red carpet dei Golden Globe Ispirazione dive Anni 60Che siano raccolti, semi raccolti o lasciati scendere sulle spalle, magari trattenuti da una fascia o da un nastro, i capelli si prendono la scena salendo verso l’alto, con maxi cotonature, ciocche texturizzate e frange bombate o a tendina a incrociare il volto. A completare il tutto un make-up d’ispirazione Sixities, con ciglia lunghissime, sopracciglia ben definite e rossetto nude.