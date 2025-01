Universalmovies.it - Avatar: Fire and Ash | Nuovi concept art e durata del film

Il percorso di avvicinamento adand Ash continua senza sosta, ma nel durante fa bene ottenere qualche informazioni in più.A parlare della terza avventura sul pianeta Pandora con Empire è stato in questi giorni il regista James Cameron, offrendospunti, mostrandoart e svelando ladel.Partendo da quest’ultimo dato, è noto cheand Ash durerà 3 ore e 12 minuti, in linea con ladi “La via dell’acqua“. Sulla lavorazione del, invece, Cameron ha rivelato che tutto sembra scorrere in maniera più agevole anche grazie alle novità tecnologiche introdotte rispetto al secondo capitolo.“IlE’ in buona forma, credo. Abbiamo raddoppiato il numero di inquadrature completate in questa fase del processo rispetto al secondo, e laè identica, quindi siamo in anticipo sui tempi, che è una situazione in cui francamente non mi ero mai trovato.