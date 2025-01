Biccy.it - Associazioni chiedono accesso agli atti del televoto del GF

Migliaia di telespettatori del Grande Fratello per una settimana hanno chiesto a gran voce un ripescaggio e gli autori nell’ultima puntata hanno deciso di rimettere la decisione nelle mani del pubblico. Alfonso Signorini ha aperto unnel quale è stato chiestospettatori di scegliere se dare o meno la possibilità a degli ex gieffini di rientrare in gioco. Il ‘Sì’ ha vinto con più del 60% delle preferenze e quindi è stato aperto un ulterioreper decidere chi far tornare in casa. Se il ripescaggio ha accontentato la maggior parte del pubblicovo del GF, c’è anche chi ha storto il naso e ha contattato diverse. Molti telespettatori ad esempio hanno scritto al Codacons.Nell’ultima puntata di 100% Parpiglia, in onda su Studio 100%, è intervenuto Aldo Azzaro di AssoUrt (Utenti Dei Servizi Radiotelevisivi) ed ha rivelato che insieme al Codacons apriranno un’istanza per l’relativi aldel GF.