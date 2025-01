Lortica.it - Arezzo: terra di tradizioni, no agli Ogm (e sì alla segnaletica creativa)

Cari lettori,oggi ci addentriamo in un tema di grande importanza e, lasciatecelo dire, dal sapore quasi epico. Il consigliere comunale Menchetti ha lanciato una proposta che mira a far diuna roccaforte anti-Ogm. E non si tratta solo di vietare l’utilizzo degli organismi geneticamente modificati: no, qui si sogna in grande, immaginando addirittura nuovi cartelli stradali per sancire ufficialmente questa purezza agricola.Benvenuti ad, Comune No-OgmAvete presente quei cartelli all’ingresso di alcuni Comuni che recitano “Comune denuclearizzato”? Bene, secondo Menchettidovrebbe essere un “Comune libero da Ogm vecchi e nuovi”. Perché, diciamocelo, è importante distinguere: non vorremmo mica che i visitatori pensassero che ci limitiamo a rifiutare i nuovi Ogm, lasciando porte aperte ai vecchi, no? Per chiarezza e trasparenza, lastradale diventa un elemento centrale della batta.