Thesocialpost.it - Anziano al pronto soccorso con la pelle grigia: un raro caso di argiria a Hong Kong

Un uomo di 84 anni si è presentato aldell’ospedale “Principe del Galles” di. Lamentava problemi alle vie urinarie, ma ciò che ha stupito i medici è stato il colore della suacome il metallo. L’ha raccontato che questa condizione dura da circa cinque anni, ma non si era mai rivolto a un medico.Leggi anche: Viterbo, violenze sessuali e torture su anziani in una Rsa: 3 operatori arrestati, 6 indagatiI dottori hanno diagnosticato l’, una rara malattia legata all’accumulo di argento nel corpo. Solitamente colpisce chi lavora a stretto contatto con questo metallo o assume farmaci contenenti argento. Ma ildi quest’uomo è diverso. Non ha mai lavorato con materiali contenenti argento, né ha assunto farmaci che lo includono.Che cos’è l’L’rende lao blu a causa di particelle di argento che si accumulano sotto la