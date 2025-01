Alluvioni 2024 in Toscana | ristori in arrivo per famiglie e imprese

Leggi su Corrieretoscano.it

ininperIl punto di Regionecon presidente Eugenio Giani, commissario per gli eventi alluvionali, assessora Monia Monni e direttore Protezione civile Giovanni Massini con 29 sindaci dei Comuni colpiti dalledi settembre e ottobre: eventi del 18 e 23 settembre;17 e 18 ottobre e 25 e 26 ottobre per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Eventi alluvionali che, evidenzia Regione, “per praticità saranno ricondotti a un unico evento per essere gestiti in modo unitario.Giani: “Una riunione che vuole essere operativa e creare la sintonia giusta per agire in modo efficace nell’interesse dei cittadini colpiti e dei Comuni. Per i tre eventi abbiamo avuto lo stanziamento dell’immediata emergenza da parte del Governo di 20 milioni e 100mila euro.